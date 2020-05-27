В Воронежской области бывший вор стал распространителем наркотиков

27 Май 2020 2020-05-27T15:43:13+03:00

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В Лискинском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 27 мая.

Сотрудники полиции получили информацию о том. что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 43-летний местный житель торгует наркотиками. В доме у мужчины провели обыск. В одной из надворных построек правоохранители нашли сверток с наркотическим веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 265,98 грамм.

В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что наркотик хранил для личного употребления. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU