В Воронежской области мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

27 Май 2020 2020-05-27T14:13:55+03:00

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В Борисоглебске на 15 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 26 мая.

Выяснилось, что в середине мая 36-летний пьяный мужчина катался по городу без уважительной причины. Его остановили сотрудники полиции. Местного жителя привлекли к к административной ответственности за нарушение самоизоляции по ч. 1. ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Суд оштрафовал горожанина на 15 тысяч рублей. Также автомобилиста ждет наказание за пьяную езду.

Напомним, ранее за схожее нарушение местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел 7 апреля в Новоусманском районе: члены комиссии, следящей за соблюдением режима самоизоляции, не застали дома 27-летнего жителя села Рождественская Хава.

Недавно за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук.

Всего за период самоизоляции только в Калачеевском районе оштрафовали 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU