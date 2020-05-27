2020-05-27T13:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Директора воронежского комбината будут судить за отсутствие дезинфекции во время пандемии коронавируса

В помещениях предприятия не проводили санобработу
Юлия ДИДЕНКО
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В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело на гендиректора Воронежского мукомольного комбината Андрея Ткачева. Его обвиняют в нарушении требований по профилактике инфекционных болезней. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 мая.

Как установили специалисты Роспотребнадзора во время проверки, на предприятии на улице Революции 1905 года не проводили обработку с помощью дезинфицирующих средств с противовирусной активностью. Данные нарушения могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), представляющую опасность для жизни и здоровья людей.

На гендиректора комбината составили административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания). Теперь ему грозит от 50 до 150 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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