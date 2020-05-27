Нового заместителя прокурора Воронежской области перевели с аналогичной должности в Москве

27 Май 2020 2020-05-27T12:57:27+03:00

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Генеральный прокурор своим приказом назначил на должность заместителя прокурора Воронежской области 56-летнего Константина Кремнева. Занявший один из ключевых постов в региональном надзорном ведомстве москвич имеет два образования - юридическое и управленческое. Он закончил Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко и Российскую академию госслужбы при президенте РФ.

Службу в органах прокуратуры Константин Кремнев начал в августе 1989 года, тогда он поступил на работу стажером. Затем трудился следователем, старшим следователем прокуратуры Красногвардейского района Москвы, заместителем Нагатинского межрайонного прокурора Москвы, первым заместителем прокурора Южного административного округа Москвы, Симоновским межрайонным прокурором Москвы, Люблинским межрайонным прокурором Москвы, прокурором Северного административного округа Москвы. С марта 2017 года Кремнев был заместителем прокурора Москвы.

Новый заместитель прокурора Воронежской области женат, воспитывает двух дочерей. За примерное исполнение служебных обязанностей Кремнев неоднократно награждался Генеральным прокурором России.

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ИСТОЧНИК KP.RU