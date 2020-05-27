В Воронеже на перекрестке столкнулись Kia Ceed и Ford Focus: пострадал человек

27 Май 2020 2020-05-27T10:02:59+03:00

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На регулируемом перекрестке у дома №29а по улице 60-ой Армии автомобиль Kia Ceed протаранил Ford Focus. ДТП случилось 26 мая примерно в 7.40.

За рулем корейской иномарки был 49-летний мужчина. Он ехал по улице 60-ой Армии в направлении улицы Владимира Невского. В то же время 25-летний водитель Ford Focus ехал со по бульвару Победы в направлении улицы Антонова-Овсеенко.

- В результате ДТП водитель автомобиля Kia Ceed получил повреждения различной тяжести, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 84, на федеральных трассах - 2, в районах области – 17. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU