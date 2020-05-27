Показатели по коронавирусу вновь не соответствуют норме для второго этапа снятия ограничений в Воронежской области

27 Май 2020 2020-05-27T09:38:28+03:00

Вероятность того, что летом будут новые послабления, становится ниже

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Успеют ли ко 2 июня выровняться показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области? Пока, 27 мая, картина не слишком обнадеживающая.

Снова превышен коэффициент распространения инфекции: 1,29 (норма 0,8). День назад он был - 1,31.

Нужно работать и над свободным коечным фондом для лечения Covid-19: сейчас здесь недобор - 46,1% при норме 50%.

Нет вопросов только по тестированию на 100 тысяч жителей: 132,5 (норма 90).

При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации со 2 июня могли бы разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

Ранее мы сообщали, что 27 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU