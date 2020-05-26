2020-05-27T00:03:44+03:00
Общество

На проект подсобного корпуса Воронежского театра оперы и балета собираются потратить 6,3 млн рублей

Итоги аукциона проведут 23 июня
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские власти объявили аукцион на разработку проекта производственно-репетиционного корпуса Воронежского театра оперы и балета. Согласно документам госзакупки, максимальная стоимость работ 6,37 млн рублей (в ходе торгов ее расчитывают снизить). Принимают заявки на аукцион, его итоги подведут 23 июня.

На месте здания, расположенного на улице Плехановской между Центральным рынком и гостиницей «Азимут» («Брно»), возведут корпус площадью 5 тыс. кв. м со складскими помещениями, декорационными цехами и мастерскими, репетиционными залами и комнатами отдыха. Подрядчик должен представить проект на госэкспертизу, согласовать архитектурно-градостроительный облик здания с управлением главного архитектора города. Работы необходимо завершить до 15 декабря.

Напомним, реконструкция подсобного корпуса необходима для того, чтобы на время реконструкции основного здания труппа работала в этом здании.

Напомним, эскизы проекта обновленного основного здания театра оперы и балета на площади Ленина должны быть готовы в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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