В Воронеже две женщины с коронавирусом родили здоровых малышей

26 Май 2020 2020-05-26T17:03:21+03:00

COVID-19 также диагностирован еще у 12 беременных

Изменить размер текста: A A

В Воронеже прошли успешно роды двух матерей, зараженных коронавирусом. Малыши у них родились здоровыми, инфекции COVID-19 у новорожденных не обнаружили, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.

По состоянию на 26 мая, в регионе диагноз Covid-19 подтвержден еще у 10 будущих мамочек, находящихся на амбулаторном наблюдении. Еще коронавирус диагностирован у двух беременных, лежащих в стационаре.

Напомним, беременная женщина поступила в роддом с рейса из Армении, который на днях приземлился в Воронеже.

Всего с момента наблюдений диагноз COVID-19 подтвердился у 1581 жителей Воронежской области. Выздоровели 1157 пациентов. Умерли 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU