В Воронеже две женщины с коронавирусом родили здоровых малышей
В Воронеже прошли успешно роды двух матерей, зараженных коронавирусом. Малыши у них родились здоровыми, инфекции COVID-19 у новорожденных не обнаружили, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.
По состоянию на 26 мая, в регионе диагноз Covid-19 подтвержден еще у 10 будущих мамочек, находящихся на амбулаторном наблюдении. Еще коронавирус диагностирован у двух беременных, лежащих в стационаре.
Напомним, беременная женщина поступила в роддом с рейса из Армении, который на днях приземлился в Воронеже.
Всего с момента наблюдений диагноз COVID-19 подтвердился у 1581 жителей Воронежской области. Выздоровели 1157 пациентов. Умерли 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU