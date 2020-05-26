В Воронеже на 1500 рублей оштрафовали автоледи на джипе, развернувшуюся через сплошную

26 Май 2020 2020-05-26T15:25:34+03:00

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Воронежские полицейские благодаря неравнодушным горожанам оштрафовали автоледи, совершившую разворот в нарушение ПДД. Видео-ролик опасного маневра слили в сеть автомобилисты, сотрудники Госавтоинспекции заметили публикацию в результате мониторинга и провели проверку.

- 20 мая 2020 года около 16.40 21-летняя жительница Железнодорожного района, управляя автомобилем «Ленд Ровер Рендж Ровер» на Ленинскогом проспекте пересекла сплошную разметку, разделяющую транспортные потоки, и осуществила разворот. За нарушение ПДД ей назначен штраф 1500 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, можете оставить информацию на интернет-сайте ГИБДД или сообщить в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU