В Воронеже коэффициент распространения коронавируса значительно выше нормы

26 Май 2020 2020-05-26T12:31:16+03:00

Этот показатель не дает запустить второй этап снятия ограничений

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26 мая показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области, пока не радуют.

Тестирование налажено хорошо: 128,6 на 100 тысяч жителей (норма 90). Мест в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19 в нашем регионе немного меньше нормы: наличие свободных коек в специализированных боксах 47,3% 51,3% (при норме 50%).

А вот коэффициент распространения инфекции превышен, причем значительно: 1,31 (при норме 0,8).

Напомним, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации со 2 июня могли бы разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

По состоянию на 26 мая, в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 1581 жителей региона. Выздоровели 1157 пациентов. Умерли 17 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU