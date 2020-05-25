Больных коронавирусом в Воронеже начали лечить в специальной барокамере

25 Май 2020 2020-05-25T20:03:53+03:00

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Пациентов с новым коронавирусом в Воронеже начали лечить методом гипербарической оксигенации. Это лечение в специальной барокамере. В герметичный сосуд подается кислород под давлением. Таким образом кровь насыщается кислородом, что особо актуально для больных Covid-19, так как одним из осложнений заболевания является нарушение кислородного насыщения органов и тканей.

Областная больница №1 (ВОКБ №1) стала одним из первых медучреждений в России, где применили такую практику.

Кислородная недостаточность приводит к тяжелым последствиям, от нее страдают головной мозг, почки и печень. Гипоксия может также запустить развитие цитокинового шторма.

Специалисты ВОКБ №1 провели уже больше 20 сеансов, пролечено 6 больных коронавирусом.

- Полученные результаты обнадеживают. У всех пациентов отмечается улучшение самочувствия: уменьшилась одышка, нормализовался пульс, ушла слабость, снизилась температура. Лечение в барокамерах – не замена ИВЛ, а один из способов предотвращения тяжелых состояний. Кроме того, ГБО часто применяют при снятии пациента с аппарата искусственной вентиляции легких. Благодаря лечебным свойствам кислорода у таких больных ускоряется выздоровление и снижается риск развития фиброза легочной ткани, а значит улучшается качество жизни в дальнейшем, - объясняют в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU