В Воронеже на 20 дней перекроют проспект Революции

25 Май 2020 2020-05-25T17:54:07+03:00

Кроме того, на проспекте заменят дорожное покрытия и бортовой камень Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В это время там будет идти ремонт тепловых сетей

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20 дней будет закрыто движение по участку проспекта Революции. Речь идет об отрезке от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса. Проехать не получится с 0:00 1 июня до 23:59 20 июня.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по ремонту тепловых сетей ПАО «Квадра». Они соответственно проходят под проезжей частью.

После этих работ полностью заменят дорожное покрытия и бортовой камень на этой участке проспекта Революции в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Работы на проспекте Революции с перекрытием движения автомобилей специально отнесены на летний период, когда автомобильный трафик в городе минимален, - объясняют в администрации города.

Движение автобусов, к слову, тоже изменится. Подробнее о движении каждого из проходящих по проспекту Революции маршрутов, можно прочесть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU