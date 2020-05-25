В Воронеже на 20 дней перекроют проспект Революции
20 дней будет закрыто движение по участку проспекта Революции. Речь идет об отрезке от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса. Проехать не получится с 0:00 1 июня до 23:59 20 июня.
Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением работ по ремонту тепловых сетей ПАО «Квадра». Они соответственно проходят под проезжей частью.
После этих работ полностью заменят дорожное покрытия и бортовой камень на этой участке проспекта Революции в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Работы на проспекте Революции с перекрытием движения автомобилей специально отнесены на летний период, когда автомобильный трафик в городе минимален, - объясняют в администрации города.
Движение автобусов, к слову, тоже изменится. Подробнее о движении каждого из проходящих по проспекту Революции маршрутов, можно прочесть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU