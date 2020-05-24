После пожара в сельской администрации в Воронежской области нашли тело мужчины
В здании обрушилась кровля, сгорели комната и веранда
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Ранним утром 24 мая в селе Монастырщина Богучарского района произошел пожар.
- Сообщение поступило на пульт дежурного в 3.54. Горело неэксплуатируемое здание администрации на ул.Центральной, площадью 90 кв метров. Пожар тушили 11 человек на трех машинах, его ликвидировали в 4.13. В здании обрушилась кровля, сгорели комната и веранда. На места пожара обнаружили тело 61-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
По предварительной версии экспертов, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электронагревательных приборов.
ИСТОЧНИК KP.RU