После пожара в сельской администрации в Воронежской области нашли тело мужчины

24 Май 2020 2020-05-24T21:07:30+03:00

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Ранним утром 24 мая в селе Монастырщина Богучарского района произошел пожар.

- Сообщение поступило на пульт дежурного в 3.54. Горело неэксплуатируемое здание администрации на ул.Центральной, площадью 90 кв метров. Пожар тушили 11 человек на трех машинах, его ликвидировали в 4.13. В здании обрушилась кровля, сгорели комната и веранда. На места пожара обнаружили тело 61-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

По предварительной версии экспертов, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электронагревательных приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU