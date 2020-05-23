2020-05-23T20:21:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 23 мая умер еще один пациент с коронавирусом

Под наблюдением медиков в учреждениях или на дому остается более 3,5 тысяч человек
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом 23 мая в 20.00 сообщили в региональном оперативном штабе. То есть количество жертв от Covid-19 выросло до 17.

В медорганизациях остаются изолированными 848 человек - это меньше, чем ранее. Хотя под наблюдением еще 2 707 воронежцев - а еще день назад мы говорили о 2 645.

Диагноз Covid-19 был подтвержден в нашем регионе в 1 419 случаях. 23 мая официально подтверждено заражение коронавирусом еще у 57 человек.

Выздоровели уже 982 пациента. 23 мая, например, выписали 64 людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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