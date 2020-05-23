О лидере воронежской группы «Сектор Газа» Юрии Хое планируют снять масштабный документальный фильм
Телеведущий и режиссер Павел Селин, выпускник факультета журналистики ВГУ, хочет запустить масштабный проект о легендарной группе «Сектор Газа» и ее лидере Юрии Клинских (Хое).
- Очень хочу сделать свой музыкальный портрет девяностых - моей студенческой юности. Я тогда учился в университете в Воронеже. Это годы лихой и счастливой, иногда смертельно опасной свободы. Девяностые, Воронеж и музыка: всё вместе это конечно – «Сектор Газа»! Для меня самое главное понять – в чем загадка и феномен лично Хоя и группы, - комментирует Павел Селин.
В своем фильме автор хочет показать путь простого воронежского парня с левого берега к всероссийской популярности.
Документальный проект под названием «ХОЙ» должен стать подробным рассказом о яркой жизни и трагической смерти лидера «Сектора Газа». Павел Селин обещает собрать все возможные истории от музыкантов легендарной группы и даже показать некий уникальный архив, который еще нигде не публиковался. Пока же был объявлен сбор средств на съемку.
«КП-Воронеж» накануне 55-летия лидера воронежской группы «Сектор газа» собирала воспоминания о Юрии Клинских его дочери, племянника и школьного друга.
ИСТОЧНИК KP.RU