2020-05-23T19:38:04+03:00
Общество

О лидере воронежской группы «Сектор Газа» Юрии Хое планируют снять масштабный документальный фильм

Пока же проходит сбор средств на этот проект
Олег ИВАНОВ
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Пока участников в проекте не так многоПока участников в проекте не так многоФото: принтскрин видео.
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Телеведущий и режиссер Павел Селин, выпускник факультета журналистики ВГУ, хочет запустить масштабный проект о легендарной группе «Сектор Газа» и ее лидере Юрии Клинских (Хое).

- Очень хочу сделать свой музыкальный портрет девяностых - моей студенческой юности. Я тогда учился в университете в Воронеже. Это годы лихой и счастливой, иногда смертельно опасной свободы. Девяностые, Воронеж и музыка: всё вместе это конечно – «Сектор Газа»! Для меня самое главное понять – в чем загадка и феномен лично Хоя и группы, - комментирует Павел Селин.

В своем фильме автор хочет показать путь простого воронежского парня с левого берега к всероссийской популярности.

Документальный проект под названием «ХОЙ» должен стать подробным рассказом о яркой жизни и трагической смерти лидера «Сектора Газа». Павел Селин обещает собрать все возможные истории от музыкантов легендарной группы и даже показать некий уникальный архив, который еще нигде не публиковался. Пока же был объявлен сбор средств на съемку.

«КП-Воронеж» накануне 55-летия лидера воронежской группы «Сектор газа» собирала воспоминания о Юрии Клинских его дочери, племянника и школьного друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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