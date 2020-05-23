В Воронеже женщина перевела все накопления на «резервный счет» и потеряла их

23 Май 2020 2020-05-23T18:48:46+03:00

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30-летняя жительница Воронежа решила перевести все свои накопления на «резервный счет». Вы когда-нибудь слышали о такой услуге? До недавних пор о ней не знала и эта женщина. Но ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и начал пугать атаками от мошенников. Хозяйка карты поверила.

Мошенник получил от женщины код из смс, который действительно подтверждал перевод на другой счет. Вот только это был счет самого мошенника. Жительница Воронежа лишилась примерно 100 тысяч рублей.

Сейчас оперативники разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Будьте бдительный и не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт и пароли для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе если они представляются сотрудниками финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU