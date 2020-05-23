Прилетевшую из Еревана в Воронеж беременную пассажирку сразу же отвезли в роддом

23 Май 2020 2020-05-23T17:27:37+03:00

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Ни у кого из 109 пассажиров авиарейса из Еревана нет температуры или признаков ОРВИ. Ранее мы сообщали, что в Воронеж прибыл спецрейс, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Изначально перелет должен был состояться 17 мая, но позже его перенесли на пять дней.

Вместе с тем в медучреждение исключительно ради мер безопасности отправлена беременная девушка. Ее отвезли в 3-й роддом Воронежа. Она чувствует себя хорошо.

Сейчас идет определение числа тех, кто отправится в обсерватор. Предварительно, это 21 человек. Это люди, которые в силу обстоятельств не могут обеспечить свою самоизоляцию. Их отвезут и поместят за счет региона в «Немецкую слободу». Напомним, что все прибывшие обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU