2020-05-23T17:27:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Прилетевшую из Еревана в Воронеж беременную пассажирку сразу же отвезли в роддом

Другим соотечественникам, вернувшимся на родину, медицинская помощь не потребовалась
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Сейчас идет определение числа тех, кто отправится в обсерваторСейчас идет определение числа тех, кто отправится в обсерваторФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Ни у кого из 109 пассажиров авиарейса из Еревана нет температуры или признаков ОРВИ. Ранее мы сообщали, что в Воронеж прибыл спецрейс, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Изначально перелет должен был состояться 17 мая, но позже его перенесли на пять дней.

Вместе с тем в медучреждение исключительно ради мер безопасности отправлена беременная девушка. Ее отвезли в 3-й роддом Воронежа. Она чувствует себя хорошо.

Сейчас идет определение числа тех, кто отправится в обсерватор. Предварительно, это 21 человек. Это люди, которые в силу обстоятельств не могут обеспечить свою самоизоляцию. Их отвезут и поместят за счет региона в «Немецкую слободу». Напомним, что все прибывшие обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области распространение инфекции не дает приступить ко второму этапу снятия ограничений
В Воронежской области 23 мая умер еще один пациент с коронавирусом
Прилетевших из Еревана в Воронеж пассажиров распределили
О лидере воронежской группы «Сектор Газа» Юрии Хое планируют снять масштабный документальный фильм
В Воронеже женщина перевела все накопления на «резервный счет» и потеряла их
Прилетевшую из Еревана в Воронеж беременную пассажирку сразу же отвезли в роддом
В Воронеже коронавирус выявили у сотрудников вагоноремонтного завода
В Воронеже протестировали весь контактный круг заразившихся коронавирусом чиновников мэрии
В Воронеже женщина нашла банковскую карту и устроила шоппинг-тур
В Воронеж прибыл спецрейс из Армении со 109 пассажирам
За время коронавируса в Воронеже обострилась конкуренция за рабочие места
Общежитие воронежского опорного вуза открыли после карантина
В Воронеже появилось сердце из кизильника
В Воронежской области еще 64 пациента выздоровели от коронавирус 23 мая
В Воронежской области мужчина утонул, свалившись в реку на «Ладе Гранта»
Тысячи литров коньяка, виски, игристых вин обнаружили на подпольном складе в Воронежской области
Еще у 57 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 23 мая