В Воронеже коронавирус выявили у сотрудников вагоноремонтного завода

23 Май 2020 2020-05-23T17:08:27+03:00

Зараженные сотрудники теперь должны быть под медицинским наблюдением Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На масштабном предприятии трудится около 2,5 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Несколько сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода заболели новым коронавирусом. Об этом «КП-Воронеж» 23 мая сообщили в региональном оперштабе.

Предприятие располагается по адресу: переулок Богдана Хмельницкого, 1. Основной профиль завода - ремонт и модернизация пассажирских вагонов всех типов. На территории расположены 59 зданий. Предприятие включает 7 основных производственных цехов.

Но самое главное, если верить данным на сайте завода, общая численность его работников составляет около 2,5 тысяч человек. У скольких сотрудников подтвердился Covid-19 пока не сообщается.

Ранее мы рассказывали, что на кондитерской фабрике в деревне Богданово Рамонского района заразились коронавирусом 17 человек. О вспышке опасного заболевания на этом предприятии областные власти сообщили еще 14 мая. Однако до последнего времени масштаб заражения был неясен.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU