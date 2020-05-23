2020-05-23T17:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже коронавирус выявили у сотрудников вагоноремонтного завода

На масштабном предприятии трудится около 2,5 тысяч человек
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Зараженные сотрудники теперь должны быть под медицинским наблюдениемЗараженные сотрудники теперь должны быть под медицинским наблюдениемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Несколько сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода заболели новым коронавирусом. Об этом «КП-Воронеж» 23 мая сообщили в региональном оперштабе.

Предприятие располагается по адресу: переулок Богдана Хмельницкого, 1. Основной профиль завода - ремонт и модернизация пассажирских вагонов всех типов. На территории расположены 59 зданий. Предприятие включает 7 основных производственных цехов.

Но самое главное, если верить данным на сайте завода, общая численность его работников составляет около 2,5 тысяч человек. У скольких сотрудников подтвердился Covid-19 пока не сообщается.

Ранее мы рассказывали, что на кондитерской фабрике в деревне Богданово Рамонского района заразились коронавирусом 17 человек. О вспышке опасного заболевания на этом предприятии областные власти сообщили еще 14 мая. Однако до последнего времени масштаб заражения был неясен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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