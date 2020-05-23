В Воронеж прибыл спецрейс из Армении со 109 пассажирам

23 Май 2020 2020-05-23T14:39:09+03:00

Если в самолете будут люди с температурой или признаками ОРВИ, их доставят в медучреждения Воронежской области. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Эти люди не могли выбраться из Еревана из-за коронавируса

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В аэропорту Воронежа 23 мая приземлился борт из Еревана со 109 пассажирам. Речь идет о спецрейсе, который был организован для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Изначально перелет должен был состояться 17 мая, но позже его перенесли на пять дней.

Возможно, перенос рейса был связан с тем, что не все желающие успели зарегистрироваться в первый раз: вначале заявки оформили 83 человека.

«КП-Воронеж» сообщала, что помимо жителей Воронежской области этим перелетом должны воспользоваться жители еще нескольких регионов. По предварительным данным, на борту в итоге были жители 15 регионов России. В том числе 22 воронежца.

Сейчас пассажиров осматривают сотрудники Роспотребнадзора. После чего жители других областей уже на автотранспорте будут доставлены домой. Впереди у них обязательная двухнедельная самоизоляция. Транспорт обеспечили регионы, в которых непосредственно живут прибывшие россияне, а воронежская ГИБДД сопроводит их до границ нашего региона.

Однако если в самолете будут люди с температурой или признаками ОРВИ, их доставят в медучреждения Воронежской области.

Те, кто в силу обстоятельств не может обеспечить свою самоизоляцию, отвезут и поместят за счет региона в обсерватор «Немецкая слобода».

Примечательно, что это был коммерческий перелет. Его стоимость обозначалась 140 евро - по нынешнему курсу чуть больше 11 тысяч рублей или около 75 тысяч драм. В то же время в аэропорту некоторые пассажиры столкнулись с тем, что цена оказалась выше: от 85 тысяч и до 120 тысяч драм.

ИСТОЧНИК KP.RU