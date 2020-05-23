В Воронежской области еще 64 пациента выздоровели от коронавирус 23 мая

23 Май 2020 2020-05-23T11:48:12+03:00

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Воронежская область остается в числе лучших 20 регионов России по динамике выздоровления. За последние сутки число победивших коронавирус в нашем регионе выросло на 64 человека. Таким образом, к 23 мая с начала пандемии вылечились 982 воронежца.

Ранее 23 мая официально подтверждено заражение коронавирусом еще 57 человек в Воронежской области. Пациенты находятся под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области выросло число людей, находящихся под наблюдением на дому. Врачи контролируют состояние 2645 местных жителей. Напомним, сутками ранее их было 2 247. Прирост составил 398. Зато уменьшилось число пациентов, изолированных в медорганизациях. В больницах остаются 853 человека

Медики в нашем регионе провели уже 100 540 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU