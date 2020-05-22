2020-05-22T22:32:29+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа украла две бутылки элитного алкоголя и тут же их выпила

Ей грозит до четырех лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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Среди бела дня в магазин на улице Шишкова Коминтерновского района зашла женщина средних лет. Она направилась к полкам с алкоголем, взяла две дорогие бутылки, быстро прошла мимо кассы и выбежала на улицу. Сотрудники магазина не успели ее задержать. Они позвонили в полицию.

Стражи порядка изучили записи видеокамер, опросили работников магазина. Под подозрение попала 45-летняя ранее судимая жительница Воронежа. Ее задержали в Центральном районе. К тому моменту женщина была уже изрядно навеселе. Она признала свою вину и заявила, что обе бутылки уже выпила.

- Ущерб, нанесенный магазину, составил больше двух тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ей грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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