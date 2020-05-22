В воронежский «Буран» пришли два новичка

22 Май 2020 2020-05-22T22:22:49+03:00

А еще «ураганные» продлили договор о партнерстве с ярославским «Локомотивом»

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«Буран» подписал контракт с защитником Александром Микуловичем (1996 г.р.). Последним клубом игрока линии обороны был челябинский «Челмет» Также Микулович выступал за команды «Ниагара» (OHL, Канадская хоккейная лига), Куньлунь Ред Стар (Пекин, КХЛ), «Рапид Сити» (ECHL, Северная Америка), «Орландо» (ECHL, Северная Америка), «Каламазу» (ECHL, Северная Америка), «Трактор» (Челябинск, КХЛ). Александр входил в состав юниорской и молодежной сборной России.

Усилилась и линия нападения - форвардом Максимом Лазаревым (1996 г.р.). Воспитанник казанского хоккея, он выступал за команды: «Ирбис», «Барс», «Ак Барс» (КХЛ), ХК «Саров», «Торпедо» (Нижний Новгород, КХЛ), «Кейп Бретон» (главная юниорская лига Квебека). Последним клубом был «Нефтяник» (Альметьевск). Лазарев также входил в состав юниорской и молодежной сборной России.

Кроме того, стало известно, что «Буран» и ХК «Локомотив» (Ярославль) продлили соглашение о спортивном сотрудничестве на сезон 2020/2021 годов.

- Мы очень рады, что, наконец, удалось заключить договор о партнерстве с хоккейным клубом «Локомотив», - заявил генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков. - Ни для кого не секрет, что ярославский клуб - если ни самый успешный, то один из самых успешных в нашей стране. Для нас это ориентир для подражания, а для меня лично, как для руководителя, - неоценим опыт ежедневной работы с руководителями этого замечательного коллектива. Прошлый сезон, я считаю, в плане взаимодействия был успешным, и эта дорога была с двусторонним движением.

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ИСТОЧНИК KP.RU