2020-05-22T19:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно время вылета в Воронеж туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении

Напомним, рейс должен был состояться 17 мая, но позже его перенесли
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Помимо жителей Воронежской области этим перелетом должны воспользоваться жители еще 11 регионовПомимо жителей Воронежской области этим перелетом должны воспользоваться жители еще 11 регионовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Стало известно время вылета рейса NGT747 из Еревана в Воронеж. Ожидалось, что наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, вернутся 17 мая. Позже вылет перенесли на 23 мая.

В посольстве России в Армении сообщили, что рейс состоится в 12.00. Регистрация откроется в 9.30. Среднее время в пути при таком перелете обычно составляет 2 часа 10 минут.

Возможно, перенос рейса связан с тем, что не все желающие успели зарегистрироваться в первый раз. Напомним, раньше в списке было 58 заявок: оформили билеты на перелет 83 человека.

По новым данным, заявок уже 73: зарегистрировались на рейс 104 человека. Хотя, как сообщил источник «КП-Воронеж», к моменту вылета в самолете Boeing 747 может быть еще больше пассажиров. Все им по прилету будет проведена термометрия.

Примечательно, что это коммерческий перелет. Его стоимость - 140 евро - по нынешнему курсу чуть больше 11 тысяч рублей.

«КП-Воронеж» сообщала, что помимо жителей Воронежской области этим перелетом должны воспользоваться те, кто проживает в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Списки пассажиров пока еще формируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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