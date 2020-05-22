В Воронеже банкомат подарил мужчине 546 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T18:43:29+03:00

Он взял эти деньги и «заработал» себе уголовное дело

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14 мая воронежец пришел в отделение банка, чтобы внести деньги на карту. Он отстоял очередь, подошел к банкомату и увидел, что предыдущая операция не завершена. Мужчина нажал несколько клавиш, и купюроприемник открылся. В нем лежали 546 тысяч рублей. Воронежец не стал ничего выяснять, просто взял деньги и ушел.

После этого в полицию обратился тот человек, которому принадлежала эта кругленькая сумма. Оказалось, что он по невнимательности забыл закончить операцию.

- Мужчину, снявшего деньги, вскоре задержали. В отделе полиции Северного микрорайона он признал свою вину. Снятую сумму он вернул. Возбуждение в отношении него уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере» прокуратура признала законным. Нечестному воронежцу грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU