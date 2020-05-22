2020-05-22T17:47:28+03:00
Происшествия

В центре Воронежа попало на видео избиение курьера-велосипедиста в его день рождения

Он сделал замечание прохожему, а тот в ответ «зарядил» юноше по лицу [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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После одного их ударов курьер упал на асфальт.После одного их ударов курьер упал на асфальт.Фото: принтскрин видео.
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Дикая драка случилась 22 мая около 13.10 у дома № 49 на улице Никитинской недалеко от ее пересечения с улицей 9 Января. Она попала в поле зрения одной из уличных видеокамер.

Все началось с того, что курьер-велосипедист одной из служб доставки (ему в этот день, кстати, исполнилось 18 лет) сделал замечание шедшему по дороге здоровенному мужчине, на которого чуть не наехал. В ответ юноша получил удар по лицу, а потом еще несколько. После одного из них курьер упал на асфальт. Однако вскочил и даже ударил в ответ. Только, похоже, этот выпад массивному оппоненту был как слону дробина.

Курьер после инцидента обратился в полицию, его отправили на медицинскую экспертизу. Стражи порядка начали проверку обстоятельств ЧП.

В комментариях к видео драки, размещенному в одной из соцсетей, пользователи утверждают, что и велосипедист был не прав, потому что ехал по дороге с односторонним движением в неразрешенном направлении. Как бы то ни было, очевидно, что так реагировать на замечание юноши взрослому человеку уж никак не следовало.

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Нападение на курьера сняла камера в центре Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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