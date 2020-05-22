2020-05-22T16:19:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели больше 100 тысяч исследований на коронавирус

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 22 мая
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области медики провели уже 100 540 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 22 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на утро, 22 мая, в области подтвердилось 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время пандемии составило 1362 человека. Выздоровели 918 человек.16 скончались.

В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что пока в регионе не соблюдены условия для второго этапа снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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