В Воронежской области резко выросло число местных жителей под наблюдением на дому из-за коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T16:03:22+03:00

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В Воронежской области резко выросло число людей, находящихся под наблюдением на дому. Врачи контролируют состояние 2645 местных жителей. Напомним, сутками ранее их было 2 247. Прирост составил 398.

Зато уменьшилось число пациентов, изолированных в медорганизациях. В больницах остаются 853 человека. День назад их было 866. Кроме того, в регионе за сутки болезнь победил 81 местный житель. Общее число выздоровевших достигло 918 человек.16 скончались.

При этом по данным на утро, 22 мая, в области подтвердилось 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время пандемии составило 1362 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU