В Воронежской области ночью сгорела «пятерка»
Пожар случился в Кантемировском районе
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В селе Новомарковка Кантемировского района ночью сгорел «ВАЗ-2105». Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов в дежурную часть поступил в 00.31 пятницы, 22 мая. Горела машина на улице Свободы. Пожарному отделению из четверых спасателей удалось справиться с огнем в 00.51. Но автомобиль полностью сгорел.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания машины устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU