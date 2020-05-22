В Воронежской области ночью сгорела «пятерка»

22 Май 2020 2020-05-22T15:02:03+03:00

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В селе Новомарковка Кантемировского района ночью сгорел «ВАЗ-2105». Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов в дежурную часть поступил в 00.31 пятницы, 22 мая. Горела машина на улице Свободы. Пожарному отделению из четверых спасателей удалось справиться с огнем в 00.51. Но автомобиль полностью сгорел.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания машины устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU