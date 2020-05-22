2020-05-22T14:59:08+03:00
Звезды

Группа «Папин Олимпос» выступит на фестивале «Лето вместе с Комсомолкой»

Мероприятие пройдет с 1 по 3 июня в нашей группе во «ВКонтакте»
Кирилл Мишин
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предоставлено музыкантами.предоставлено музыкантами.
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Группа «Папин Олимпос» добилась успеха всего за полтора года. В 2018-м музыканты выпустили песню «Темно-оранжевый закат», которая стала невероятно популярной. Пользователи Tik Tok и YouTube записали на нее десятки тысяч каверов и клипов. Так началась история успеха ребят, которые только закончили школу.

В 2019 году у группы вышло сразу два альбома. Суммарно они набрали 3,5 миллиона прослушиваний только во «Вконтакте». Пару недель назад «Папин Олимпос» выпустила новую песню «Весна», которая так же за короткое время завоевала признание слушателей.

Теперь ребята готовятся к выступлению на онлайн-фестивале, который проводит «Комсомольская правда в Воронеже».

Напомним, «Лето вместе с Комсомолкой» пройдет с 1 по 3 июня в формате прямых трансляций в нашей группе во «ВКонтакте».

Первый день будет посвящен спорту. Воронежцев ждут мастер-классы по танцам и йоге, зарядка и полезные советы от лидера «Команды Звездный Десант» Златы Чепурой.

В течение второго дня желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по московскому музею космонавтики, воронежским океанариуму и заповеднику, липецкому музею народного и декоративно-прикладного искусства и музею-заповеднику «Павловск», расположенному в Санкт-Петербурге.

В рамках третьего дня зрители научатся готовить вкусные блюда вместе с шеф-поваром, плести корзинки крючком, играть в крокет на даче и многое другое.

Параллельно «Комсомольская правда в Воронеже» будет проводить различные конкурсы и розыгрыши, в которых каждый может выиграть призы от наших партнеров.

Трансляции пройдут с 1 по 3 июня с 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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