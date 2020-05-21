В Воронеже проведут независимую экспертизу сметы реконструкции театра оперы и балета

21 Май 2020 2020-05-21T09:53:54+03:00

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Воронежские власти проведут независимую экспертизу сметы реконструкции театра оперы и балета. Напомним, в феврале озвучили примерную сумму - 3,5 млрд рублей.

Тем временем проектировщикам поставили задачу в течение двух недель представить эскизный проект обновленного здания театра оперы и балета с учетом техзадания по реконструкции. На сегодня оно предполагает изменение геометрии и высоты здания и увеличение полезной площади театра, но в существующих ныне границах здания, то есть за счет углубления под театр и под сквер, в котором стоит памятник Пушкину. Подземную часть театра при необходимости могут расширить под сквер достаточно далеко, но, не затрагивая существующий памятник. Словом, при реконструкции будут использованы современные технологические решения.

Театр получит и современное оборудование. При этом количество мест в зрительном зале может быть сокращено (сегодня это чуть более 1000 мест).

ИСТОЧНИК KP.RU