2020-05-21T09:02:02+03:00
Коронавирус Covid-19

У 41 жителя Воронежской области выявили коронавирус на 21 мая

Общее количество зараженных составило 1307 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Воронежской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб 21 мая. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг людей, которые контактировали в зараженными, установлен.

Всего за время эпидемии у 1 307 жителей области диагностировали коронавирус. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 758 человек. В инфекционных боксах с подозрением на инфекцию находятся 884 воронежца. Под домашним наблюдением - 2 274 человека.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24