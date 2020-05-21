У 41 жителя Воронежской области выявили коронавирус на 21 мая
В Воронежской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб 21 мая. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг людей, которые контактировали в зараженными, установлен.
Всего за время эпидемии у 1 307 жителей области диагностировали коронавирус. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 758 человек. В инфекционных боксах с подозрением на инфекцию находятся 884 воронежца. Под домашним наблюдением - 2 274 человека.
Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461
ИСТОЧНИК KP.RU