Воронежская прокуратура заблокировала сайты по продаже дипломов

20 Май 2020 2020-05-20T16:03:06+03:00

Ресурсы за деньги предлагали получить документ о высшем профессиональном образовании без прохождения обучения и сдачи экзаменов

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Воронежская прокуратура заблокировала шесть сайтов по продаже дипломов о высшем профессиональном образовании без прохождения обучения и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 20 мая.

Как пояснили в прокуратуре, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники ведомства направили в суд административные исковые заявления о блокировке сайтов информацией о продаже документов. Суд полностью удовлетворил требования. Решения вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU