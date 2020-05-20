В Воронежской области двое предпринимателей торговали контрафактными сигаретами и алкоголем

20 Май 2020 2020-05-20T15:16:18+03:00

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В Воронежской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 20 мая.

Выяснилось, что местные жители, 50 и 45 лет, работали индивидуальными предпринимателями. Мужчины купили немаркированную продукцию и продавали ее в надворных постройках, личном автомобиле, а также в торговом павильоне. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли около девяти тысяч пачек контрафактных сигарет, а также 39 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму 1,3 млн рублей.

На жителей Россошанского района возбудили уголовное дело по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU