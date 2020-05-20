2020-05-20T14:31:58+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике олени попали в объектив фотоловушки

Сразу четыре зверя покрасовались на камеру
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежский биосферный заповедник поделился видеозаписью с фотоловушки. На камеру попали сразу четыре европейских благородных оленя. Ролик опубликовали в группе природного комплекса в соцсети.

На кадрах видно, что двое оленей спокойно стоят в стороне, а еще два совершают более активную прогулку. Сотрудники заповедника пояснили, что на их территории обитают чистокровные потомки животных, завезенных в XIX веке из Германии. В настоящее время численность оленей в заповеднике составляет около 120 особей..

Благородные олени в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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