В Воронежском заповеднике олени попали в объектив фотоловушки
Сразу четыре зверя покрасовались на камеру
Фото: скриншот видео.
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Воронежский биосферный заповедник поделился видеозаписью с фотоловушки. На камеру попали сразу четыре европейских благородных оленя. Ролик опубликовали в группе природного комплекса в соцсети.
На кадрах видно, что двое оленей спокойно стоят в стороне, а еще два совершают более активную прогулку. Сотрудники заповедника пояснили, что на их территории обитают чистокровные потомки животных, завезенных в XIX веке из Германии. В настоящее время численность оленей в заповеднике составляет около 120 особей..
Благородные олени в заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU