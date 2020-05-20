В Воронеже поймали шоколадного вора
В Воронеже задержали вора-сладкоежку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в среду, 20 мая.
Ночью сотрудникам подведомственной охраны поступило сообщение о проникновении в сетевой продуктовый магазин в Железнодорожном районе. Неизвестный разбил тыльное окно, взял с полок упаковки плиточного шоколада, мармелада и несколько упаковок сока, а затем сбежал.
Росгвардейцы вышли на след похитителя и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель, которого судили за аналогичное преступление. Его передали оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU