В Воронеже поймали шоколадного вора

20 Май 2020 2020-05-20T13:39:44+03:00

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В Воронеже задержали вора-сладкоежку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в среду, 20 мая.

Ночью сотрудникам подведомственной охраны поступило сообщение о проникновении в сетевой продуктовый магазин в Железнодорожном районе. Неизвестный разбил тыльное окно, взял с полок упаковки плиточного шоколада, мармелада и несколько упаковок сока, а затем сбежал.

Росгвардейцы вышли на след похитителя и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель, которого судили за аналогичное преступление. Его передали оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU