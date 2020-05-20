2020-05-20T12:05:01+03:00
Происшествия

Воронежца обманули на 25 тысяч во время покупки детской коляски

Товар местному жителю так и не прислали
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 21-летний парень пострадал от мошенников на сайте объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 20 мая.

Так, молодой человек нашел в интернете информацию о продаже детской коляски. Он связался с якобы представителем торговой базы и договорился о покупке. Горожанину прислали реквизиты банковской карты, на которую он должен был перевести оплату. Воронежец выполнил условия, но в назначенный срок товар так и не доставили. Продавец на связь с парнем больше не выходил. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Местный житель обратился в полицию.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано одиннадцать сообщений о совершенных мошенничествах. У местных жителей похитили в общей сложности около 250 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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