Воронежца обманули на 25 тысяч во время покупки детской коляски

20 Май 2020 2020-05-20T12:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 21-летний парень пострадал от мошенников на сайте объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 20 мая.

Так, молодой человек нашел в интернете информацию о продаже детской коляски. Он связался с якобы представителем торговой базы и договорился о покупке. Горожанину прислали реквизиты банковской карты, на которую он должен был перевести оплату. Воронежец выполнил условия, но в назначенный срок товар так и не доставили. Продавец на связь с парнем больше не выходил. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Местный житель обратился в полицию.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано одиннадцать сообщений о совершенных мошенничествах. У местных жителей похитили в общей сложности около 250 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU