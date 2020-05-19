В карантин в Воронежском океанариуме родились 3 носухи и 4 енота

19 Май 2020 2020-05-19T22:02:00+03:00

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Во время карантина в Воронежском океанариуме случился настоящий бэби-бум. Мы уже писали о крошке в семье хохлатых мангобеев. Но детеныши появились и у четы енотов - сразу четверо малышей. А ещё 6 мая прибавлением в семействе порадовали носухи, ближайшие родственники енотов: у Ватрушки и Бублика родились 3 детеныша.

- Мать и малыши чувствуют себя хорошо. Сейчас им стараются не мешать, чтобы малыши немного окрепли, - рассказала старший ветеринарный врач океанариума Оксана Лямзина. - Пока малыши носухи совсем маленькие, самка будет трепетно охранять их покой. А потом постепенно отпустит осваивать родной вольер, знакомиться с окружающим миром и, надеемся, в скором времени, с посетителями океанариума.

Фото Воронежского океанариума.

Сотрудники ветеринарной службы ежедневно следят за состоянием здоровья животных даже во время карантина: проводят осмотры, плановые прививки, витаминизацию, оказывают медицинскую помощь при необходимости, например, лечат насморк черепахе или удаляют зуб крокодиловому кайману.

- С аппетитом у обитателей всё в порядке, а это ещё один показатель того, что животным комфортно. В месяц обитатели океанариума съедают больше 800 кг овощей и фруктов, тонну морепродуктов и больше 150 кг мяса! - отметили в океанариуме. - Особое внимание уделяется питанию новоиспеченных мам, ведь они вскармливают детенышей. Например, у мамы-носухи любимые лакомства – бананы, виноград и курица. Сейчас в рацион добавлены витамины. Детеныши носухи до 2-х месяцев будут питаться только молоком матери, а потом начнут пробовать мягкий прикорм: бананы, творог, йогурт - животные, как и люди, любят вкусненькое.

ИСТОЧНИК KP.RU