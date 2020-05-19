2020-05-19T19:50:08+03:00
Общество

Водитель «Ауди Q5» гонял по Воронежу с номерами от чужого автомобиля

За два месяца он допустил 48 нарушений ПДД
Олег ИВАНОВ
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Мужчина решил "сэкономить" на штрафахМужчина решил "сэкономить" на штрафахФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В центре автоматической фиксации административных нарушений система среагировала на автомобиль «Ауди Q5». Некто разъезжал по Воронежу на дорогой иномарке с государственными номерами от другого автомобиля.

У дома №11/2 по Петровской набережной автомобиль остановили инспекторы. За рулем был 37-летний воронежец. Во время проверки документов выяснилось, что водитель «Ауди Q5» за последние два месяца допустил 48 нарушений ПДД!

Все нарушения зафиксировали камерами за нарушение максимально разрешенной скорости. Гонщику должны были придти штрафы на 29,5 тысяч рублей. Но, как вы уже поняли, они так и не пришли. Номера-то числятся за другим автомобилем и собственником.

- В отношении 37-летнего воронежца был составлен административный материал по части 4 статьи 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

А это значит, что мужчине грозит лишение водительских прав от шести месяцев до года. Кроме того, те 48 штрафов, что «потерялись», теперь водителю придется оплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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