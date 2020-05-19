Около миллиарда рублей выплатят борющимся с коронавирусом воронежским медикам
Почти 1 млрд рублей выплатят воронежским медикам, борющимся с новым коронавирусом. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе областного правительства.
Ожидается, что 744,5 млн рублей поступят из федерального бюджета и 217,5 млн рублей - из регионального. Важно, что доплаты медикам, работающим с COVID-19, скорректированы. Об этом замруководителя департамента здравоохранения Андрей Чуриков сообщил 19 мая на рабочем совещании с главными врачами.
Пока по графику проведены выплаты на сумму порядка 190 млн рублей.
В связи с подписанием 15 мая постановления правительства № 678 и внесением изменений в постановление № 484 - исключена формулировка «за фактически отработанное время». Поэтому было дополнительно выплачено 17 и 18 мая 36,7 млн рублей 1267 медработникам и водителям скорой медицинской помощи. Выплаты произведены за апрель в полном объеме.
По вопросам стимулирующих выплат работники, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, могут обратиться по телефону «горячей линии» +7 (473) 212-61-79 добавочный номер 6.
ИСТОЧНИК KP.RU