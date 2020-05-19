В Воронеже у руководителя управления физкультуры и спорта предварительно выявили коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T18:26:38+03:00

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19 мая новая коронавирусная инфекция предварительно подтвердилась у руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина.

Причиной заражения мог стать контакт с близким родственником, после диагностирования коронавируса у которого, чиновник незамедлительно самоизолировался и вызвал врача. В течение последних трех лет Александр Бахтин не выезжал за пределы России. Сам он чувствует себя хорошо.

- В администрации и структурных подразделениях уже давно отменены все очные совещания, минимизировано личное общение и строго соблюдается масочный режим. Контактный круг в настоящее время устанавливается, со всеми ведется работа, в помещениях управления физической культуры и спорта проводятся все необходимые санитарные мероприятия, а сотрудники находятся на самоизоляции, исполняя обязанности дистанционно, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

В настоящий момент в Воронежской области зарегистрировано 1246 случаев заражения Covid-19. Только 19 мая положительный анализ на вирус подтвердился у 51 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU