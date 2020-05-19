В последнем «чистом» от коронавируса районе Воронежской области обнаружили инфекцию

19 Май 2020 2020-05-19T18:04:13+03:00

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Последний «чистый» от коронавируса район Воронежской области - Каменский - пал под натиском новой инфекции. Как сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора: заболевание зарегистрировано во всех административных образованиях области.

В настоящий момент в Воронежской области зарегистрировано 1246 случаев заражения Covid-19. Только 19 мая положительный анализ на вирус подтвердился у 51 человека. Показатель заболеваемости составляет 53,53 случаев на 100 тысяч населения.

Под медицинским наблюдением находятся 2653 человек. Из них 76 - прибывшие из неблагополучных по новой инфекции стран. Оставшиеся 2577 - контактные с заболевшими.

За весь период проведено 90 657 исследований, в том числе 1656 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU