2020-05-19T15:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающим воронежцам старше 65 лет продлили «больничные» до лета

Теперь они действуют практически до конца мая
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФССЭлектронные больничные оплачиваются за счет средств ФССФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Работающие воронежцы в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный с 12 по 29 мая. Об этом 18 мая сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования. Все для того, чтобы не подвергать пожилых людей риску заражения коронавирусом.

Оформить больничный можно дистанционно. Аналогично тому, как это было ранее, напомним подобную меру уже вводили с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля.

- Выплата пособий будет осуществляться единовременно за 18 календарных дней на основании электронных реестров, которые работодатели направят в Воронежское отделение Фонда социального страхования РФ. Памятка для работодателей, в которой описано, как сформировать данный реестр доступна по ссылке. Важно, чтобы работодатели направляли реестры в кратчайшие сроки! - отмечают в ФСС.

При этом получившие больничный пенсионеры должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не быть в отпуске.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 дней со дня формирования больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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