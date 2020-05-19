За нарушение самоизоляции в Калачеевском районе Воронежской области оштрафовали уже 52 человек

19 Май 2020 2020-05-19T12:59:50+03:00

Их оштрафовали за то, что они могли распространить новый коронавирус

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С начала введения режима повышенной готовности в Калачеевском районе Воронежской области оштрафовали уже 52 человек за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Данные нарушения могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), представляющей опасность для жизни и здоровья граждан, - комментируют в Калачеевском районном суде.

Так, 7 нарушителей получили предупреждение, 28 человек заплатят штраф - 1000 рублей, 2 человека – 1500 рублей, 11 – 2000 рублей, еще 4 – 5000 рублей.

Мы уже рассказывали вам о местном жителе, которого в итоге оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел 7 апреля в Новоусманском районе: члены комиссии, следящей за соблюдением режима самоизоляции, не застали дома 27-летнего жителя села Рождественская Хава.

Недавно за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук.

ИСТОЧНИК KP.RU