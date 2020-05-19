В Воронеже первые дежурные группы откроются в 30 детсадах

19 Май 2020 2020-05-19T11:16:58+03:00

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Из-за положительной динамики в борьбе с коронавирусом воронежские власти по согласованию с надзорными органами приняли решение об открытии дежурных групп в детсадах для родителей, которым в период ограничительных мер нужно выходить на работу, а ребенка оставить не с кем.

Первые дежурные группы откроются уже с 20 мая в 30 детских садах:

7 в Коминтерновском районе, по 5 в Железнодорожном, Левобережном, Советском и Центральном, и 3 – в Ленинском районе. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в каждую группу примут не более 12 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- Оформлять детей в дежурные группы начнут с 19 мая, для этого нужно лично или по электронной почте подать в свой детский сад заявление о зачислении в дежурную группу и справки с места работы обоих родителей. По договоренности с администрацией города департамент здравоохранения Воронежской области готов выдать медицинские справки о здоровье ребенка и эпидокружении, требующиеся для зачисления в дежурную группу, на дому у заявителя. Родители в течение суток после подачи заявления будут уведомлены о зачислении ребенка в дежурную группу либо отказе (с указанием основания), - сообщили в мэрии Воронежа. - В настоящее время в детских садах завершены необходимые санитарные мероприятия. Будет действовать традиционный «утренний фильтр», увеличено количество проветриваний и обработки помещений и игрового оборудования специальными средствами.

В мэрии уточняют, что подавать заявление необходимо в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU