В Воронеже «Дэу» протаранила «Ладу»: двое ранены

18 Май 2020 2020-05-18T17:55:07+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

После аварии одна из машин опрокинулась набок. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В воскресенье, 17 мая, около восьми часов вечера на перекрестке улиц Костромской и Цимлянской в Левобережном районе произошла авария.

- По предварительным данным. 21-летний водитель «Дэу-Нексия» не уступил ехавшему по главной дороге «ВАЗу-2115». В результате ДТП попали в больницу 32-летний мужчина, управлявший «Ладой» и его 30-летняя пассажирка. Водитель получил открытую рану предплечья. Женщина, которую он вез, сломала кисть руки. Оба проходят курс лечения в больнице «Электроника». Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU