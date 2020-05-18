В Воронеже «Дэу» протаранила «Ладу»: двое ранены
В воскресенье, 17 мая, около восьми часов вечера на перекрестке улиц Костромской и Цимлянской в Левобережном районе произошла авария.
- По предварительным данным. 21-летний водитель «Дэу-Нексия» не уступил ехавшему по главной дороге «ВАЗу-2115». В результате ДТП попали в больницу 32-летний мужчина, управлявший «Ладой» и его 30-летняя пассажирка. Водитель получил открытую рану предплечья. Женщина, которую он вез, сломала кисть руки. Оба проходят курс лечения в больнице «Электроника». Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU