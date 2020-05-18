2020-05-18T17:55:07+03:00
Происшествия

В Воронеже «Дэу» протаранила «Ладу»: двое ранены

ДТП случилось в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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После аварии одна из машин опрокинулась набок.После аварии одна из машин опрокинулась набок.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В воскресенье, 17 мая, около восьми часов вечера на перекрестке улиц Костромской и Цимлянской в Левобережном районе произошла авария.

- По предварительным данным. 21-летний водитель «Дэу-Нексия» не уступил ехавшему по главной дороге «ВАЗу-2115». В результате ДТП попали в больницу 32-летний мужчина, управлявший «Ладой» и его 30-летняя пассажирка. Водитель получил открытую рану предплечья. Женщина, которую он вез, сломала кисть руки. Оба проходят курс лечения в больнице «Электроника». Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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