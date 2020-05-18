2020-05-18T16:36:28+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» пришли два новичка

Команду пополнили защитник и хавбек, при этом 17 человек из старого состава продлили контракты
Юрий КОЗЛОВ
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Никита Дроздов.Никита Дроздов.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В «Факеле» после того, как стало известно, что сезон в ФНЛ закончен, сообщили о приходе первых двух новичков.

Команду вначале пополнил 28-летний опорный полузащитник Никита Дроздов (рост - 174 см, вес - 70 кг). Футболом начал заниматься в школе московского «Локомотива». На профессиональном уровне выступал за команды «Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Беларусь) – 2011-2012 гг.; «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 2012/13, 2014/15 гг.; «Амур-2010» (Благовещенск) – 2013/14 гг.; «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 2015/16-2016/17 гг; «Чайка» (Песчанокопское) – 2018 г. (аренда). Последние несколько сезонов он играл за ярославский «Шинник».

Затем стало известно о подписании контракта с 30-летним центральным защитником Николаем Зайцевым (рост - 193 см, вес - 94 кг). Выпускника футбольной академии «Краснодара-2000» ранее вызывали в составы юношеских и молодежных сборных России. На профессиональном уровне Николай выступал за команды Краснодар-2000» (Краснодар) – 2006-2007 гг., 2009; «Кубань» (Краснодар) – 2007 г.; «Черноморец» (Новороссийск) – 2009 г.; «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2010, 2013/14 гг.; «Мордовия» (Саранск) – 2011/12 гг.; «Газовик» (Оренбург) – 2011/12 гг.; «Волга» (Нижний Новгород) – 2012/13 гг.; «Алания» (Владикавказ) – 2013/14 гг.; «Тосно» (Тосно) – 2014/15 гг.; «Амкар» (Пермь) – 2015/16-2017/18 гг.; «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 2018/19-2019/20 гг. В последнем недоигранном сезоне Зайцев сыграл за дальневосточных армейцев четыре матча, в которых забил три мяча.

Николай Зайцев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Николай Зайцев.Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме того, стало известно, что контракты с «Факелом» продлили 17 игроков:

вратари Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин;

защитники Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов;

полузащитники Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусев;

нападающие Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.

Тренерский состав «Факела» в будущем сезоне не изменится.

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что многие футболисты при продлении контрактов с клубом пошли на финансовые уступки. Кроме того, Роман Гурамович сообщил, что новый сезон команда начнет, как и прежде на Центральном стадионе профсоюзов. Асхабадзе также заявил, что не до конца ясна ситуация с полузащитником Алексеем Евсеевым – предложение ему сделали, но ответа пока нет. Не собираются расставаться с молодыми местныеми воспитанниками– двумя Владами Коробкиным и Турукиным. Остальные игроки команду покинут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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