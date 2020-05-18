В Воронеже мужчина обчистил съемную квартиру
В Воронеже задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 18 мая.
В полицию обратилась хозяйка квартиры. Она рассказала, что после отъезда очередного квартиранта из жилья исчезли телевизор, стиральная машина, микроволновая печь и другие предметы бытовой техники на общую сумму более 50 тысяч рублей.
Найти вора помогли камеры видеонаблюдения. По ним правоохранители установили личность преступника. Им оказался 42-летний москвич. Его задержали. В отделе полиции мужчина признал вину и пояснил, что похищенное продал, а деньги потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU