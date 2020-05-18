2020-05-18T14:22:14+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина обчистил съемную квартиру

Ущерб оценили в 50 тысяч
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 18 мая.

В полицию обратилась хозяйка квартиры. Она рассказала, что после отъезда очередного квартиранта из жилья исчезли телевизор, стиральная машина, микроволновая печь и другие предметы бытовой техники на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Найти вора помогли камеры видеонаблюдения. По ним правоохранители установили личность преступника. Им оказался 42-летний москвич. Его задержали. В отделе полиции мужчина признал вину и пояснил, что похищенное продал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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