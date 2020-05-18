2020-05-18T12:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений по коронавирусу в Воронежской области: в поликлиниках возобновляются плановые посещения

Также в ближайшее время планируют возобновить выдачу водительских и иных справок
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ранее были разрешены только экстренные и неотложные консультации и обследованияРанее были разрешены только экстренные и неотложные консультации и обследованияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 18 мая возобновляются плановые посещения в поликлиниках Воронежской области. Соответствующий приказ был подписан 15 мая. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Речь идет о плановых консультациях и обследованиях для всех пациентов. Ранее были разрешены только экстренные и неотложные консультации и обследования.

Соответственно врачи из районов смогут направлять пациентов на плановые консультации и обследования в областные и другие медорганизации, например, имеющие межрайонные центры или отделения.

Но есть исключение: людям старше 65 лет, пациентам после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5 стадии, а также тем, у кого хронические неинфекционные заболевания медицинскую помощь преимущественно будут на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий. Также для этих воронежцев будет организована выписка рецептов на лекарства.

Возобновят и обязательные медосмотры для работников вредных и опасных производств. Что касается водительских и иных справок, то, как нам сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, их выдачу планируют возобновить в ближайшее время.

В то же время плановые госпитализации, диспансеризация и профосмотры пока невозможны из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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