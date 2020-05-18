В Воронежской области начнут работать дежурные группы в детсадах

18 Май 2020 2020-05-18T10:27:55+03:00

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В Воронежской области запустят дежурный группы в детских садах. Они начнут работать со вторника, 19 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Мы уже рассказывали, как записать ребенка в такую группу. Для этого родителям необходимо подать заявление в администрацию. Быстрее и легче это сделать через электронную приемную мэрии. В обращении нужно указать ФИО, контактные данные (телефон для связи), место работы мамы и папы, а также адрес фактического проживания. А также подтвердить занятость в организациях, работа которых разрешена. Обязательным условием для принятия ребенка будет отсутствие у него симптомов ОРВИ.

Напомним, в апреле создали всего шесть дежурных групп: в Нововоронеже для детей сотрудников атомной станции и в частных заведениях областного центра. Еще одна группа работала в Новой Усмани. Теперь же их количество увеличат из-за запуска многих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU