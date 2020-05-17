В понедельник в Воронеже ожидается сильный ветер

17 Май 2020 2020-05-17T16:03:05+03:00

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Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра сообщают об ухудшении погоды в понедельник, 18 мая. В этот день ожидается сильный западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС просят жителей региона заранее позаботиться о закреплении различных конструкций и, по возможности, оставаться дома.

- Помните, смертельно опасно при сильно ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! – напомнили спасатели. - Рекомендуется, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

На улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Опасно стоять и у стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU